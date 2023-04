Primer movimiento

59:40

Concierto para oboe, violín, cuerda y continuo en Do menor Bwv 1060, reconstruido a partir del concierto para 2 claves, cuerda y continuo de 1736, obra de Johann Sebastian Bach. La sonambula de Vincenzo Bellini. Acto 1, recitativo y aria de Amina con intervención del coro "care compagne... Come per me sereno". Dos primeros movimientos de la Suite para oboe y piano de 1988, obra de la compositora Ángeles López. Sinfonia Num 6 en Fa Mayor Kv 43 (1767) de Wolfgang Amadeus Mozart. Dos canciones sobre poemas de Paul Verlaine del compositor Arthur Vincent Lourie. Segundo movimiento del Concierto para oboe, violín, cuerda y continuo en Do menor de Bach.