Primer movimiento

59:29

Love me or Leave me de Nina Simone. Anima mea liquefacta est (5 vv) de la Missa "media vita" (ed 1542) de Nicolas Gombert. Tres últimos movimientos del Quinteto de cuerda num 2 en Si bemol mayor op 87 de Felix Mendelssohn. Vedi quanto adoro, D 510 (1816), de Franz Schubert. Chanson perpétuelle, Op. 37 de Ernest Chausson. Coro de peregrinos de Wagner. 4 Poemas Op 21 (1870 Y 1872) de Edvard Grieg. Scherzo humorístico op 12 bis (1915) para cuarteto de fagots arreglo para cuarteto de contrabajos de Sergei Prokofiev.