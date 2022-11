Primer movimiento

58:25

"Aun, si me fueras fiel, me quedas tú en el mundo, sombra amada". Palabras del poeta Ángel Ganivet para dar el salto al fantástico mundo de la clásica con obras como: Sail, on/sail on (a vela, avela) del compositor británico Benjamin Britten; Rapsodia para clarinete y orquesta de Debussy; Der winterabend de Schubert; Canciones y cantos, parte número 3 de Mahler; o El Jardín de las Hadas, el último número de Mi madre la oca, de Ravel. Y alguna sorpresa más.