54:51

Hablamos Jokin Zuasti, veterano corredor de los encierros con 50 años corriendo Sanfermines y autor del libro Julios intensos. Una historia de amistades, riesgos y emociones. Hoy séptimo y penúltimo encierro del año en San Fermín. En Por tres razones hemos hablado con el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, que confirma que el agresor sexual del fin de semana se ha entregado.

Conocemos la campaña de la Fundación Juegaterapia 'Los hermanos también curan', que ayuda a visibilizar el cáncer infantil para que se investigue más. Conocemos a María Pleite, de casi 14 años, diagnosticada de leucemia. También a su padre, Andrés José Pleite, y a su hermano de 18 años, Jorge Pleite. Hablamos también con Anna Rubau, directora de Marketing y Comunicación de la Fundación Juegaterapia.

Ponemos el foco también en la importancia de los hermanos en niñas y niños con Síndrome de Down. Carmen Martínez y Guillermo Pereira, padres de cinco niños, nos hablan de su primogénito, Guillermo, de 12 años, con Síndrome de Down, y de la convivencia con el resto de hermanas. Nos habla de cómo se orienta esto en el plano profesional Paco Tomás, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria del Hospital Clínico de Valenciad. También con José María Borrel, doctor especialista de Down España, padre de un chico con Síndrome de Down.

En nuestra sección Ciencia no tan exacta con José Luis Costa-Krämer, científico en el Instituto de Micro y Nanotecnología del CSIC, analizamos la problemática del agua y hablamos de los filtros que usa la ONG Médicos Sin Fronteras cuando van a escenarios donde no hay agua potable. Jaime Bastos, CEO de Doctor Agua, empresa que comercializa los filtros Doulton en España, nos habla sobre esta tecnología para la purificación del agua.