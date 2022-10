42:35

Hoy en Por tres razones nos metemos en los Recuerdos de una diplomática consorte junto con Paquita Calvo García que, en este libro de la Editorial Círculo Rojo, rememora anécdotas durante más de tres décadas, de 1955 a 1989, en las que viajó con su marido por países de todo el mundo por su condición de diplomático. Así, Calvo recuerda con humor algunas de sus vivencias y establece una crítica de la sociedad actual.

Cada año la Semana de la Moda de París deja impactantes imágenes sobre las pasarelas, pero esta vez un español es el que está detrás de los asistentes boquiabiertos. Manel Torres, fundador y gerente de Fabrican Limited, es el creador de la tela a base de spray que permitió hacer en directo un vestido para la modelo Bella Hadid al cierre del desfile de la marca Coperni. Hablamos con él y descubrimos otros usos de esta técnica.

En la sección "Lo que no me contaron en el conservatorio", Miguel Baselga nos presenta la figura de Friedrich Gulda, el maestro pianista de jazz y música clásica, conocido por sus interpretaciones de las piezas de Beethoven. Su lado B, el que no todo el mundo conocía, implicaba su gusto por las discotecas y clubes de Ibiza, que frecuentaba con amigos. Asimismo, era conocido por no saber qué tipo de sorpresas depararía en sus conciertos, ya que podía centrarse en piezas clásicas o versionar canciones de grupos como The Doors.