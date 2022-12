15:03

Hoy, en este capítulo de 'Lo que no me contaron en el conservatorio' con Miguel Baselga, descubrimos muchas más cosas de las que podemos expresar en estas líneas. En Por tres razones hablamos de estaciones, Navidad, karma y Los Beatles desde, digamos, otro punto de vista. ¿Que aún no les queda claro? Pasen y escuchen este espacio musical navideño y ¡libre de villancicos!