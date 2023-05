40:48

El Laboratorio de la Sexualidad Humana de la UGR es un equipo de Investigadores de la Universidad de Granada interesado en el estudio de diferentes dimensiones de la salud sexual: actitudes, deseo, excitación, experiencia subjetiva del orgasmo, satisfacción, asertividad, fantasías sexuales, doble estándar sexual, masturbación, etc. Juan Carlos Sierra es catedrático de Sexualidad Humana de la UGR y director del equipo, hablamos con él y conocemos a parte de su equipo: Laura Elvira Muñoz García, del Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento, Universidad de Granada, que se encarga de la investigación sobre la satisfacción sexual en todas sus vertientes, y Pablo Mangas, psicólogo y sexólogo, investigador del Laboratorio sobre sexualidad en parejas del mismo sexo.

José Alberto López, investigador del laboratorio de Plasticidad Celular y Enfermedad del Instituto de Investigación Biomédica (IRB) de Barcelona, que lidera Manuel Serrano, nos cuenta en Por tres razones qué es eso de la vejez activa, dentro del marco de las reflexiones de artistas como Harrison Ford con su último Indiana Jones, Lola Herrera ante su 88 cumpleaños o el último disco de Paul Simon, Seven Psalms.

Para terminar el jueves por todo lo alto tenemos la sección "Lo que no me contaron en el conservatorio", de Miguel Baselga, que hoy nos habla de lo que pudo ser y no fue. Lo que parecía que apuntaba que iba a hacer un compositor y al final salió por otros derroteros. Vamos a usar como ejemplo una obra de Ernesto Halffter que se llama “sonatina”, que en realidad no es una sonatina ni se le parece.