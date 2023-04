42:41

La adicción al cibersexo ha aumentado tras la pandemia. Por eso en Por tres razones hablamos con Rafael Ballester, catedrático de Psicología Clínica de la Salud de la Universidad Jaume I y responsable de Salusex, Unidad de Investigación sobre Sexualidad. La UJI es la única en España que tiene un departamento que presta apoyo psicológico contra esta adicción. Tenemos testimonios de personas que han sufrido o sufren esta adicción.

Además, abordamos cómo de factible es la semana de 4 días con la consultora Growara. Primero la aplicaron en la propia empresa y ahora lo ofrecen como servicio para otras compañías. Ahora mismo hay cuatro que lo están aplicando con su ayuda. Julio Braceli es fundador y consejero delegado de Growara.

La Unesco está "preocupada" por los cambios en la normativa de regadío de la zona de Doñana y su Comité de Patrimonio Mundial de la Humanidad estudiará su situación en su próxima reunión, con la inclusión del parque del sur de España en su lista de patrimonio en peligro entre las opciones a considerar. Entrevistamos a Guy Debonnet, Chief of the Natural Heritage Unit at the World Heritage Centre de la UNESCO.

Rosa Montero y Mariano Sigman reflexionan sobre La consulta a la almohada: el cerebro, la mente (y el alma) de noche en el marco de la Noche de los Libros en Madrid. Minutos antes de la charla, Mariano Sigman nos regala sus palabras.