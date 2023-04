13:15

Era un genio que avergonzaba a muchos, pero que había cambiado el rumbo de la literatura de su tiempo. Ya en la cumbre, con todos los honores recibidos, incluido el premio Nobel de Literatura de 1920, octogenario pero en absoluto senil, Knut Hamsun sería juzgado y condenado como traidor a su patria, al finalizar la Segunda Guerra Mundial.

Siempre sería un agreste ingobernable, venido de las montañas del Gran Norte, un ser marginal lleno de rencores propios y heredados por la memoria popular que anidaba en lo más profundo de los mitos y supersticiones de su pequeña nación, Noruega, en la periferia de Europa. Una periferia de lujo que, en una misma época, realmente prodigiosa, y en una misma zona, alumbraría a revolucionarios en todos los campos del arte como, por ejemplo, August Strindberg, Henrik Ibsen, Edvard Munch y él mismo: Knut Hamsun (nacido en Vaga, en la provincia noruega de Oppland en 1859 y fallecido en la ciudad marítima de Grimstad, donde igualmente había vivido Ibsen, en 1952). Hamsun sería el autor de obras tan maravillosas, feroces y rupturistas como Hambre (1890), Misterios (1892), Pan (1894) y Vagabundos (1927).

Como su héroe Nagel, de Misterios, que soñaba con llevar a cabo grandes empresas, él también terminaría siendo tan sólo «un caminante retenido, un extranjero de la existencia». Un extranjero permanente, calumniado, siempre polémico y mal recibido en muchos ambientes de la burguesía refinada y culta de Oslo y Copenhague, por la prensa más bisoña y conservadora, y también por gran parte de la crítica de su tiempo, para los que sólo contaban Björnstjerne Björnson e Ibsen, autores a los que él provocaba sin cesar. Había nacido en una unión –la de Suecia con Noruega– más que en una patria propiamente dicha y hasta 1905 no vería la total independencia de su nación, Noruega, que sería, por cierto, la primera en Europa en elegir a su rey, Haakon VII, por votación popular.

Todos los de su tiempo se acabarían rindiendo, tarde o temprano, a sus pies: desde respetadas figuras como Thomas Mann, que afirmaría que «nunca nadie había merecido tanto el premio Nobel»; Hermann Hesse que lo denominó «mi escritor preferido», o Franz Kafka que lo admiraba profundamente, hasta un rotundo Isaac Bashevis Singer, que dijo de él: «Hamsun es, sin duda alguna, el padre de la literatura moderna universal». Por no hablar de la seducción que ejerció sobre todo tipo de tiranos: Goebbels y Hitler, por un lado, pero también el Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética, Molotov, que se negó a que fuera fusilado como otros muchos nazis y colaboracionistas al acabar la guerra. «Un hombre que había creado tanto arte, debería poder vivir en paz el tiempo que le quedara», dijo el estadista ruso.

Internado en un sanatorio, durante años su nombre sería expurgado de las enciclopedias de noruegos ilustres. Hijo de un humilde sastre rural, autodidacta con tan sólo 250 días de escolarización, Hamsun lograría sin embargo influir en varias generaciones de escritores. Como colofón a una carrera y a una controvertida personalidad excéntrica, huraña, violentamente pagada de sí misma, pespunteada por serios problemas y desequilibrios nerviosos heredados de su familia materna, alimentaría desde su infancia un odio cerval a la Inglaterra arrogante y colonial y un desprecio profundo a lo que él llamaba «el despotismo democrático de la libertad», propio, según él, de la América conocida en su juventud.

Admirador de la idea de una gran confederación de pueblos germanos, saludaría la invasión de Europa por parte de Hitler como «un ajuste de cuentas entre una joven nación y los viejos poderes como Gran Bretaña y Francia», a través de cientos de artículos y soflamas dedicadas al Reich nazi, pero sobre todo, a su gran héroe invicto, incluso más allá de su muerte. Así lo testificó en su ardiente necrológica dedicada al Führer, publicada en un periódico noruego: «Era un guerrero, un guerrero para la humanidad y un predicador del evangelio sobre el derecho de todas las naciones; un reformista del más alto rango y su destino histórico fue precisamente actuar en un tiempo de brutalidad, que finalmente le hizo caer». «Reaccionario en el sentido original del término»: así lo definiría su gran especialista y compilador de más de 5.000 documentos inéditos encontrados en 2002, Ingar Sletten Kolloen, autor de una magnífica biografía dedicada a él. Soñador y conquistador, Hamsun se portaría de una forma déspota e intolerante con todas las mujeres de su vida, incluida su madre, a la que desatendió por completo una vez alcanzada la fama. Así pasó con sus dos esposas y con el larguísimo rosario de amantes, a menudo casadas, que solía despachar sin contemplaciones, cuando decidía volver a hundirse en lo principal para él: sus libros.

Es decir: la construcción visionaria, única, vehemente, febril, de cada nuevo texto, al que aplicaba un titánico nivel de exigencia. Tan sólo en la literatura, tal y como sucede con la desgarradora y romántica novela Victoria (1898), devolvería a estas delicadas y a veces contradictorias figuras femeninas al limbo de los sueños inalcanzables. A ese paraíso no mancillado de los amores excelsos y por tanto eternamente insatisfechos, como manifestará uno de los protagonistas, en lo que era toda una declaración de principios: «¿Se ha olvidado usted del eterno amor de su juventud ¿Ha visto alguna vez en esta vida que un hombre haya logrado a la mujer a la que quería? Yo no. Uno nunca consigue a la mujer que debería querer. Siempre surgen problemas. Entonces el hombre se ve obligado a buscar otro amor y no tiene por qué morir a causa de ese cambio, puede soportarlo perfectamente».

Melancólicos, solitarios, escapando continuamente al amor en cuanto se insinúa, fanáticamente individualistas y neurasténicos, asqueados por la vida materialista y burguesa que han dejado atrás, despojados ascéticamente de todo, inasibles, los famosos vagabundos o héroes «bajo las estrellas» de Knut Hamsun, conforman un autóctono planeta nihilista, asocial, violentamente renegado y rebelde, que luego sería la perdición moral y política de su autor. Durante años Hamsun sería un escritor maldito para varias generaciones y para todo reconocimiento y memoria pública. Con los años, aquella lógica repugnancia, la misma que sufrieron Céline o Pound, se vería, sino silenciada, sí evocada paralelamente a sus enormes valores intrínsecos literarios, sin adjetivaciones. Hamsun sería reclamado por muchos que vendrían después como un original y exaltado precursor de la literatura «subjetiva», profundamente rupturista con las tendencias realistas del pasado.

Sus famosos vagabundos metafísicos los reuniría en un solo protagonista y en una trilogía fundamental: Trilogía del vagabundo, 1927. Algo esencial para entender el conjunto ideológico y programático, por así llamarlo, de su obra. Todos estos vagabundos imaginarios, reclaman, como lo hizo en vida su autor, la unión con un estado pretérito, original, perdido, con una Arcadia olvidada que el hombre actual tendría que abrazar y reencontrar panteísticamente. Un paraíso perdido, de gran belleza, oscurecido por las ideas de ambición y de progreso social y material a las que habrían sucumbido fatalmente casi todos sus conciudadanos y que, en su caso, coincidía exactamente con el paraíso de su infancia transcurrida en aquel Gran Norte de bosques y cielos infinitos.

Pero nada era tan natural: estos hombres del «regreso» que él proponía eran siempre «algo más». Se defienden con orgullo de la acusación de ser unos simples mendigos (como sucedía en la obra maestra que lo lanzó a la fama internacional, Hambre, de 1890, que narra la historia de hambre, pobreza y camino directo a la locura de un joven periodista, considerada la primera novela moderna escandinava) ya que, aunque vaguen por los caminos y acepten cualquier trabajo por sencillo y miserable que se presente, «no piden limosna y pagan su comida». Tampoco se les tiene que tomar «por un personaje disfrazado que pretende ser original», al verlos «caminar y caminar sin objeto». Ni tan sólo ser tomados por un impostor que «en su profesión había alcanzado aquello que había soñado, poco más o menos» y que había venido de las ciudades, a observarlos impúdicamente a todos ellos, campesinos, leñadores, pastores, dueños de haciendas, esposas ricas y ociosas, para luego destriparlos y hacer con ellos psicología barata, analizándolos y ridiculizándolos sin piedad.

No, su huida, como no dejará de proclamar el vagabundo protagonista de su trilogía, es otra cosa, se trata de una elección sin vuelta atrás: «Jamás nadie conseguirá atraerme a la ciudad». Vagando por los bosques o en los cementerios de las pequeñas aldeas por la noche, envuelto en la oscuridad; en los más recónditos parajes, dice haber encontrado su verdadera libertad, su razón de ser, la calma que por fin debe reinar «en la tierra y el espacio (...) lejos del bullicio, de los periódicos –los grandes vehículos de la mentira y la confusión, tan odiados por él– y de los hombres». Escribiendo tan sólo «para satisfacer un anhelo del alma y el hastío que me producen siempre los mismos libros con los mismos temas», dice dirigirse a un «joven e incauto amigo», al «espíritu nuevo de Noruega», un espíritu dormido, insensible, que él intentará despertar; él, que «ha permanecido apartado de los hombres, que tan bien conoce interna y externamente», razón quizá por la que ahora vuelve, con fuerzas renovadas, «a incurrir en el vicio de perorar sin tregua y dar rienda suelta al millar de discursos que ha incubado su cabeza». Esos peligrosos discursos que un día, como realmente sucedió, él, Hamsun, se lanzó a escribir, seducido por lo peor que estaba adueñándose de Europa a sangre y fuego, pidiendo que se implantaran a la fuerza en su país.