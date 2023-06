Poemas para no olvidarte de que la vida merece la pena (II)

24:32

En el centésimo quincuagésimo quinto programa de Poesía Exterior recordamos, con admiración insobornable y mirada de gaviota en celo, las palabras de Garcilaso de la Vega, Lupercio Leonardo de Argensola, Alonso de Ledesma, Lope de Vega, Diego de Silva y Mendoza, Luis de Góngora, el más famoso soneto anónimo del Siglo de Oro, Francisco de Quevedo, Juan de Tasis, Sor Juana Inés de la Cruz...

... No fueras a olvidarte de que no hay pena que merezca una vida... o no fueses a olvidarte de la existencia del escarabajo jirafa.