54:25

Parlem amb l’influencer Dani Marrero. Ens explica la seva història i ens valora com ajuda a petits i joves a través de les xarxes socials. Dani Marrero està considerat una de les icones de la Generació Z. Assegura que no li agrada ser trans per tot el que comporta, però tot i així utilitza Instagram, Tik Tok i Twitter per ser un referent i ajudar les persones trans que inicien o volen iniciar el seu trànsit.

D’altra banda, entrevistem el responsable tècnic de Salut Sexual i Reproductiva del Servei Català de la Salut, Ramón Escuriet qui donarà resposta a les demandes formulades per la plataforma Trans*forma La Salut, sobre el possible incompliment del model d’atenció a la salut per a les persones trans a Catalunya.