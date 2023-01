El model d'atenció a la salut per a les persones trans

25:49

Entrevista al responsable tècnic de Salut Sexual i Reproductiva del Servei Català de la Salut, Ramón Escuriet qui donarà resposta a les demandes formulades per la plataforma Trans*forma La Salut, sobre el possible incompliment del model d’atenció a la salut per a les persones trans a Catalunya.