55:05

Parlem amb la plataforma Trans*forma La Salut que denuncia l’incompliment sistemàtic del model d’atenció a la salut per a les persones trans a Catalunya.

Asseguren que el model no s’ha desplegat, que no s’han oberts totes les Unitats de Trànsit previstes, que hi ha llistes d’espera interminables i que molts metges no han rebut la formació necessària.

Parlem amb Judith Juanhuix, Dani Aguilar i Berta Trias.