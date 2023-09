55:10

La guerra d'Ucraïna ha posat sobre la taula la discriminació del col·lectiu LGTBI tant a l'Exèrcit d’aquest país com a nivell social. En el cas d'una parella homosexual, si un dels dos mor en combat, l'altre no pot reclamar ni el cos ja que Ucraïna encara no reconeix les unions del mateix sexe. Ho parlem amb el portaveu d’Amnistia Internacional a Catalunya, Daniel Vilaró.

També parlem de Terenci Moix i de com es va viure a Espanya el trencament de la seva relació amb l’actor Enric Majó – la considerada com el primer trencament públic d’una parella LGTBI a Espanya-. Ho parlem amb Marta Lallana i Àlvaro Augusto, autors del documental ‘Terenci: La Fabulación infinita’, que estrena Filmin aquest divendres.