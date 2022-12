55:47

Mar Cambrollé: “La llei trans és la llei més important de la democràcia”

Parlem amb la presidenta de la Plataforma Trans, Mar Cambrollé, poques hores després d’haver-se aprovat la Llei per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI (coneguda com llei Trans). També parlem amb Dani Vilaró, portaveu d’Amnistia Internacional Catalunya, que es parla de la llei que prohibeix a Rússia el que anomenen “propaganda de relacions sexuals no tradicionals”.