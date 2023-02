Les persones trans mai seran tractades com a malaltes

56:27

Repassem amb la Secretaria d’Estat per la igualtat i contra la violència de gènere, Angela Rodríguez, la Llei per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI. Ho fem poc després de que hagi estat aprovada la norma definitivament pel Congrés. En el programa d’avui també parlem amb David Guerrero que ha escrit el llibre ‘Corres como una niña’ amb l’editorial Dos Bigotes. Ho fem en el marc del Dia Internacional contra la LGTBIfòbia a l’esport i després de que el futbolista del Getafe, Jakub Jankto, hagi anunciat que és homosexual. Es tracta del primer futbolista d’elit espanyol en fer-ho.