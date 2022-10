01:43

La ciencia insta a implementar con urgencia tecnologías basadas en la bioenergía para luchar contra el cambio climático. El último informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático considera clave aplicarlas con captura y almacenaje de carbono para reducir el calentamiento global. Un grupo internacional de investigadores advierte que si no se implementan con urgencia, antes de 2040, no serán capaces de capturar y almacenar el carbono necesario para reducir drásticamente los gases de efecto invernadero. Y alertan que si esperamos hasta la segunda mitad del siglo 21 para aplicar tecnologías de bioenergía los objetivos del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a menos de 2 grados C respecto a niveles pre-industriales no se alcanzarán ni tan solo en el año 2.200.

Con el agravante de que las olas de calor y la escasez de agua reducen la producción agrícola y de los residuos de biomasa, precisamente la materia prima esencial de las tecnologías con bioenergía. Por lo que se produciría un bucle de retroalimentación sobre el calentamiento global hasta ahora no previsto. La mitigación es urgente, insisten, para evitar un cambio climático irreversible y graves crisis alimentarias.