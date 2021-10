01:00:00

Planeta Omega segueix sent ,per sisè any consecutiu, el primer programa de flamenc que s'emet en català arreu del país.

Encetem la temporada amb un tripulant de luxe a la nau Omega com és el savi del flamenc Pedro Barragán, que ens dóna tot detall d'un festival únic, Desvario.