Juli Alegre, Cap de Promoció i Màrqueting. Terres de Lleida

CONTINGUT L’estiu és temps de lleure, de descansar i també de trepitjat territori. Ara que viatjar en avió s’ha convertit en una carrera d’obstacles. avui que el combustible s’ha encarit d’una manera insospitada, és el moment de fer costat a l’activitat hotelera de proximitat. Avui us proposem fer turisme per les terres de ponent. Les persones que no hi teniu la residència hi podeu arribar en tren, per AVE, si esteu prop de la línia Figueres-Lleida, o en RENFE que disposa de quantitat de estacions repartides pel territori.

A Lleida poden agafar la línia dels Ferrocarrils de la Generalitat que s’enfila fins al Pallars Jussà passant per la Noguera. També hi ha l’opció de llogar un cotxe que a vegades surt més a compte que viatjat en vehicle propi. Ens acompanyarà en aquest viatge Juli Alegre, cap de Promoció i Màrqueting del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. La seva descripció la documentem amb fragments dels nostre arxiu que fan referència al territori descrit. Arribarem fins l’Alta Ribagorça partint de les Garrigues.

A Torres de Segre visitàrem l’Espia Natural d’Utxesa. Trobarem un grup d’alumnes als que els agrada el pa amb oli. Passarem per Tremp i pel Pallars Subirà i arribarem a la Val d’Aran. El grup Bramatopin interpretarà cançons araneses. Finalment arribarem a l’Alta Ribagorça, el seu patrimoni arqueològic i les seves falles. I acabem amb un fragment del programa dedicat al curs del Segre des de que neix a la Cerdanya francesa fins a l’aiguabarreig amb l’Ebre i el Cinca. Va ser un programa premiat amb el Pica d’Estats del Patronat de Turisme Terres de Lleida.