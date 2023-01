Plaça gran

29:51

INTERVENEN Josep M. Joan i Rosa, director del Museu del Joguet de Catalunya

ARXIU Els Reis d’en Pere Tàpies IL·LUSTRACIONS MUSICALS Diverses cançons populars relatives a la festa de Reis

CONTINGUT Estem a les portes de la nit màgica, per això ens situem al carrer de Sant Pere número 1 on hi ha el Museu del Joguet de Catalunya. Ens endinsem a un univers ple de records de quan el visitants eren mainada perquè el museu capta a més de l’atenció dels petits, la mirada de la gent gran que evoca amb nostàlgia la seva infantesa.

El seu director, en Josep M. Joan ens explica com viuen el Nadal en el quarantè aniversari. En el Museu del Joguet es fan força tallers. En recordem un d’ells. Amb la festivitat de Reis acaba un cicle nadalenc que va començar fent cagar el Tió.