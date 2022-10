33:49

Capellades és un municipi de la comarca de l’Anoia que té l’aigua com a element social i econòmic. Gràcies a l’aigua es va produir la formació geològica travertinica de la Ciglera del Capelló. I gràcies a l’aigua ha tingut una industria paperera reconeguda mundialment.

L’abric Romaní és un jaciment situat als cingles del Capelló, on fa entre 75.000 i 40.000 anys hi habitaven neandertals. L’arqueòleg Eudald Carbonell dirigeix els treballs d’excavació del jaciment, que van iniciar-se l’any 1983, i gràcies als quals s’han descobert aspectes de la vida d’aquests habitants prehistòrics que fins ara ens eren desconeguts, com l’estructuració dels seus habitatges.

No obstant, ha estat en la campanya d’enguany que s’ha produït la troballa més esperada; ja que finalment s’ha recuperat una resta humana.