El soul y sus historias - 'The Wild Tchopitoulas'

05:59

'The Wild Tchoupitoulas' es uno de los más memorables discos del siglo XX, una obra maestra del soul de Nueva Orleans, patrimonio inmaterial de la Humanidad (quiero suponer que algún día se hará justicia). Adornado con unos créditos impresionantes (The Meters y The Neville Brothers; George y Amos Landry, tíos carnales de los hermanos Neville y jefes de la tribu de los Tchoupitoulas Salvajes; Allen Toussaint en la producción), se trata de una colección festiva y caliente que recrea la atmósfera del Mardi Gras, cuando los miembros de las distintas sociedades semisecretas negras afincadas en los barrios anejos al Mississippi (Tremé, en especial) se disfrazan de indios para celebrar el carnaval en todo su colorido.