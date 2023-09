'Take Me To The River'

En 1969, el joven Al Green se encontró con quien habría de convertirse en su primer valedor comercial y artístico, el veterano productor Willie Mitchell, que buscaba entonces nuevos valores para revitalizar la compañía Hi Records, de Memphis. De su afortunada colaboración surgieron los singles “I can't get next to you” y “I want to hold your hand”, una extraordinaria versión del tema de los Beatles. Ya consagrado en los altares del soul, y a punto de ordenarse pastor baptista, Al Green compuso y grabó en 1974 el clásico “Take me to the river”, perfecta mezcolanza entre el pálpito espiritual del góspel y la urgencia carnal del soul.