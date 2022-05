Stevie Wonder: Talking Book

06:03

Igual que el extraordinario 'Music of My Mind', Stevie Wonder publicó en 1972 el elepé 'Talking Book', una hermosa colección de canciones embellecidas con los mimbres habituales en una producción de soul (vientos vibrantes, voces sinceras y profundas, guitarras punzantes, percusiones adictivas, teclados espirituales, la irresistible armónica marca de la casa) y con la formidable parafernalia de las placas de circuitos y los osciladores electrónicos del clavinet (especie de clavicordio eléctrico fabricado por la empresa alemana Hohner), el Fender Rhodes y los numerosos sintetizadores Moog, Oberheim, ARP, EMS y Yamaha aportados por su equipo de producción.