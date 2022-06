Stevie Wonder: Songs in the key of life

En 1976, con solo 26 años cumplidos, Stevie Wonder culminó sus años de madurez con uno de los mejores discos de su carrera, publicado en su día en el poco corriente formato de elepé doble con epé de cuatro canciones incluido, el extraordinario 'Songs in the key of life', espléndida culminación de una etapa y anuncio de nuevos caminos artísticos. Stevie decidió no contar en este álbum con el concurso de los programadores de sintetizador Malcolm Cecil y Robert Margouleff, que habían sido su sombra desde 'Music of my mind'. Fue, tal vez, la primera señal de que el pequeño joven genio había culminado su proceso de maduración artística y personal y estaba dispuesto a romper cabos con el pasado.