En 1996 tuvo la oportunidad de cantar como corista en una sesión de grabación del gran Lee Fields y llamó la atención de Gabriel Roth (alias Bosco Man), un joven emprendedor de enorme talento, que con el tiempo fundaría Desco Records y más tarde Daptone Records y sería el bajista de The Dap-Kings, la banda de acompañamiento de la propia Sharon. En 2002, Sharon Jones debutó al frente de su banda inaugurando el flamante catálogo de Daptone Records con el álbum Dap-dipping with Sharon Jones and the Dap-Kings, punta de lanza de un nuevo amanecer de la música soul.