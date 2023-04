05:12

En 1970, el cantante de Miami Paul Kelly escribió una canción poderosa tituada “Stealin’ in the name of the Lord”, literalmente “Robando en el nombre del Señor”, en la que criticaba a los pastores y sacerdotes que se aprovechaban de sus feligreses, y se la ofreció al dúo formado por Sam & Dave para que la grabaran en el sello Stax. Como ellos la rechazaron, la registró el propio artista en una pequeña discográfica llamada Happy Tiger, obteniendo un discreto éxito a nivel nacional.