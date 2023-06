08:33

Guitarrista, compositor, pianista, productor, ex miembro de Los oyotes, de Malevaje y del Quinteto de Músicos Libres, y dueño de una discografía fascinante en solitario o con su compinche el contrabajista Alejandro Royo, Ramón Godes ejerce de brillante francotirador de la mejor música española desde su Bandcamp, una genuina cueva del tesoro para los buscadores de emociones sin fecha de caducidad. Escuchamos su maravillosa versión de "Marie Jolie", gema del segundo elepé de Aphrodite's Child, 'It's five o'clock' (1969), que Ramón grabó el año pasado en homenaje y recuerdo a Vangelis.