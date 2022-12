05:29

Jim Stewart nació el 29 de julio de 1930 en Middleton, Tennessee, James F. Stewart probó suerte como violinista de country antes de trabajar como dependiente en los almacenes Sears y como cajero en el First National Bank de Tennessee. En 1958 publicó la primera referencia de su sello Satellite, un single del cantante de country Fred Byler titulado “Blue roses”, compuesto por el propio Stewart. Después de otros tres lanzamientos fallidos, en 1959 Stewart se asoció con su hermana Estelle y, con ayuda de los productores Chips Moman y Jimbo Hale, reinició el catálogo Satellite con un single del quinteto vocal negro The Veltones (“Fool in love”, compuesto por el productor Chips Moma). Jim Stewart murió el pasado lunes 5 de diciembre a los 92 años.