05:49

En 1969, el trompetista surafricano Hugh Masekela grabó una pieza instrumental compuesta por Philemon Hou, y titulada "Grazin' in the grass". El cuarteto negro de soul psicodélico The Friends Of Distinction registró enseguida una versión cantada, con letra de Harry Elston, uno de los vocalistas del grupo, acompañados por los músicos del Wrecking Crew, artistas tan importantes como el pianista Larry Knetchel, el bajista Max Bennett y el gran Jim Gordon en la batería.En 1969, el trompetista surafricano Hugh Masekela grabó una pieza instrumental compuesta por Philemon Hou, y titulada "Grazin' in the grass". El cuarteto negro de soul psicodélico The Friends Of Distinction registró enseguida una versión cantada, con letra de Harry Elston, uno de los vocalistas del grupo, acompañados por los músicos del Wrecking Crew, artistas tan importantes como el pianista Larry Knetchel, el bajista Max Bennett y el gran Jim Gordon en la batería.