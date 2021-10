07:57

Seguimos con la historia de los Bee Gees en Píntalo de Negro. Dos años después de haber publicado el álbum 'Main course', el grupo se colocó en el epicentro del terremoto que sacudió los cimientos del pop, con la formidable eclosión de sus nuevas composiciones para la banda sonora de Saturday night fever, una locura sin parangón, la apoteosis de la música disco resumida en un puñado de canciones mágicas ("How deep is your love", "Stayin' alive", "Night fever") y en un nuevo álbum excepcional, 'Spirits having clown' (1979), que alternaba memorables llena pistas ("Tragedy") con baladas maravillosas marca de la casa, secundado el grupo por la sección de viento de la banda Chicago.