Ramsey Lewis es uno de los nombres obligatorios a la hora de escribir la historia del jazz soul y el jazz funk psicodélicos. Pianista formado en el jazz y el blues, debutó en 1956 en el subsidiario Argo, de Chess, con un álbum ('Gentleman of Swing') cuyo título le definía perfectamente. Secundado por Eldde Young al bajo y Red Holt a la batería, Lewis dio el salto al crossover a principios de los años 60 con una serie memorable de piezas adhesivas, genuinos llenapistas de los clubes nocturnos de la época (y luego, iconos del northern soul), firmados por el Ramsey Lewis Trio: "The in Crowd", "Wade in the water", "Hang on sloopy".