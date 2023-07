Leon Russell y "A song for you"

06:11

En 1970, Leon Russell debutó en solitario con el álbum 'Leon Russell', una poderosa amalgama de rock sureño y rhythm and blues, que incluyó piezas inmortales como "Dixie lullaby", "Delta lady" (dedicada a Rita Coolidge), "Hummingbird" o la balada "A song for you" que estamos escuchando de fondo en su voz, una de sus composiciones canónicas, que escribió pensando en la voz de Bonnie Bramlett y luego sería recreada, entre otros, por Ray Charles, los Carpenters, los Temptations o el gran Donny Hathaway.