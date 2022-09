06:40

En 1979, el mismísimo Charlie Mingus llamó a Joni Mitchell para pedirle su participación en una recreación musical que el contrabajista estaba preparando sobre una pieza literaria de T.S. Eliot titulada 'Four quartets'. Después de leer el texto, Joni se consideró incapaz de escribir sobre él para las melodías de Mingus y así se lo hizo saber. Pero el viejo zorro no estaba dispuesto a dejarse vencer tan fácilmente y a los pocos días la llamó por teléfono para pedirle que pusiera letra a seis canciones que había escrito expresamente para ella. Una oferta esta demasiado golosa como para rechazarla, incluso por una artista y una persona tan orgullosa como Joni Mitchell, que jamás había trabajado para nadie. Entusiasmada, la canadiense cogió el primer avión a Nueva York, donde residía Mingus, gravemente enfermo, casi paralizado por una esclerosis lateral amiotrófica en fase terminal, y ambos decidieron añadir un par de clásicas de Charlie Mingus al repertorio del álbum que el contrabajista había imaginado en la voz de Joni. Mingus no llegó a tiempo de escuchar el elepé terminado: falleció el 5 de enero de 1979 en Cuernavaca (México), donde había viajado para recibir tratamiento alternativo a la medicina tradicional, y sus cenizas fueron esparcidas en el río Ganges.