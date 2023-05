09:00

Mientras Marvin Gaye llegaba a su cénit comercial y artístico, la costosa e intrincada batalla legal y psicológica que terminaría en su divorcio de Anna Gordy, rubricado en marzo de 1977, tomó cuerpo en el álbum 'Here, my dear', un doble elepé absolutamente único, cuyos beneficios económicos serían tasados en el contrato de divorcio a favor de su ex esposa Anna Gordy, un disco desgarrador en el que Marvin Gaye exprimió las heridas de su alma hasta derramar sangre en los surcos explicando al detalle los entresijos emocionales, las mezquindades y miserias personales que se ponían sobre la mesa en un doloroso proceso de ruptura sentimental.