Amores prohibidos, 'Me and Mrs. Jones'

07:34

Billy Paul colaboró con artistas tan distintos como Charlie Parker, Dinah Washington, los Impressions, Kim Weston, Roberta Flack y Harold Melvin & The Blue Notes, y se ganó un puesto privilegiado en la historia del soul gracias a sus extraordinarias producciones para el sello de Kenny Gamble y Leon Huff Philadelphia International Records, grabaciones sembradas de referencias al jazz y al soul satinado y de atmósferas after hours, como el clásico tormentoso 'Me & Mrs. Jones', la mejor historia de amores prohibidos de la historia del soul