'Ain't no mountain high enough'

05:57

Sostenía el periodista Julio Valdeón que «hoy es más necesario que nunca ser capaces de trazar conexiones entre movimientos, nombres y estilos, ser dueños de un montón de músicas almacenadas en el disco duro cerebral y todavía capaces de ofrecer algo más sustancioso y alimenticio que la mera exhibición de sus caprichos». En la misma línea, y refiriéndose a la historia del soul desde los años sesenta hasta Amy Winheouse, escribía el británico Bob Stanley en las páginas de su libro Yeah! Yeah! Yeah - La historia del pop moderno: «Si uno oye "Tears dry on their own", de Amy Winehouse, en iTunes, no tendrá forma de saber que la cantante samplea el "Ain't no mountain high enough' de Marvin Gaye y Tammi Terrell.