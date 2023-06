06:55

Ike & Tina Turner vivieron su edad de oro discográfica en 1970. Probablemente su mejor álbum sea 'Workin? Together', donde deslumbra su zambullida en el cancionero primigenio de Nueva Orleans ("Ooh Poo Pah Doo") y su gloriosa versión del "Proud Mary" de los Creedence. No tuvieron tanta fortuna aquí con el cancionero de los Beatles como en su también espléndido LP 'Come Together', pero se perciben ya los aromas a rock negro de Sly & The Family Stone en piezas incendiarias como 'Workin' Together' o 'Funkier Than A Mosquito's Tweeter'.