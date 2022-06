01:00:35

Van Morrison “What’s It Gonna Take?”:

”What’s It Gonna Take?”

”Fighting Back Is The New Normal”

”Fodder For The Masses”

”Can’t Go On This Way”

”Sometimes It’s Just Blah Blah Blah”

”Money From America”

”Not Seeking Approval”

”Damage And Recovery”

”Nervous Breakdown”

”Absolutely Positively The Most”

”I Ain’t No Celebrity”