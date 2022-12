01:01:23

Taj Mahal & Ry Cooder “Get On Board” (The Songs Of Sonny Terry & Brownie McGhee):

”Deep Sea Diver”

”Pick A Bale Of Cotton”

”Cornbread, Peas, Black Molasses”

Van Morrison “What’s It Gonna Take?”:

“Dangerous”

”Fodder For The Masses”

”Not Seeking Approval”

Leyla McCalla “Breaking The Thermometer”:

”Fort Dimanche”

”Dodinin”

”You Don’t Know Me”

The Waterboys “All Souls Hill”:

”The Liar”

“Hollywood Blues”

”Once Were Brothers”