01:00:12

Taj Mahal “Savoy”:

”Stompin’ At The Savoy”

”I’m Just A Lucky So And So”

”Gee Baby, Ain’t I Good To You”

”Summertime”

”Mood Indigo”

”Is You Is Or Is You Ain’t My Baby”

”Do Nothin’ Till You Hear From Me”

”Sweet Georgia Brown”

”Baby It’s Cold Outside” feat. Maria Muldaur

”Lady Be Good”

”Baby Won’t You Please Come Home”

”Caldonia”

”Killer Joe”

”One For My Baby”