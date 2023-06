01:00:33

O’o “Spells”:

”Moho”

”Rewind”

”Alone”

”Spell”

”Pendulum”

”Fuel”

Sufjan Stevens “Reflections”:

”Ekstasis”

”Revanche”

”Euphoros”

”Mnemosyne”

”Rodinia”

”And I Shall Come To You Like A Stormtrooper In Drag Serving Imperial Realness”