59:09

Classic Jazz-Funk 1 : Definitive Jazz-Funk Luiggi Collection :

Lonnie Liston Smith “Expansions”

Ronnie Laws “Always There”

Gil Scott-Heron “The Bottle”

Donald Byrd “Change (Makes You Want To Hustle)”

Wilton Felder “Inherit The Wind”

Spyro Gyra “Shaker Song”

Johnny Hammond “Los Conquistadores Chocolates”

John Klemmer “Brasilia”

Dizzy Gillespie “Unicorn”