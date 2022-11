01:00:03

Lee Fields “Sentimental Fool”:

”Forever”

”I Should Have Let You Be”

”Sentimental Fool”

”Two Jobs”

”Just Give Me Your Time”

”Save Your Tears for Someone New”

”The Door”

”What Did I Do”

”Without A Heart”

”Ordinary Lives”

”Your face Before My Eyes”

”Extraordinary Man”

Thee Sacred Souls “Thee Sacred Souls”:

"Lady Love"

“Easier Said Than Done”

“Weak For Your Love”

“Future Lover”