01:00:17

Jennifer Lyn & The Groove Revival “Gypsy Soul”:

”Gypsy Soul”

”Low Down Dirty Shame”

”Going Round In Circles”

”Give Me All Of Your Lovin'”

”You Can Take It All”

Samantha Fish & Jesse Dayton “Death Wish Blues”:

”Know My Heart”

”Supadupabad”

”Dangerous People”

”Trauma”

Dudley Taft “Guitar Kingdom”:

”Black And Blues”

”Still Burning”

”Guitar Kingdom”

”Favorite Things”

”A Quitter Never Wins”