01:01:19

Candy Dulfer “We Never Stop”:

”Jammin' Tonight” (feat. Nile Rodgers)

“We Never Stop”

”The Walls” (feat. Marcus Miller)

Patricia Kraus “Alquimia”:

”Sad And Blue”

”Señor Blues”

”Compared To What”

Itziar Yagüe “Girl Like Me”:

“Right Now”

“Girl Like Me”

“All The Things We Do”

Tom Petty And The Heartbreakers “Live At The Filmore 1997”:

”I’d Like To Love You Baby”

”Boogie Chillen” feat. John Lee Hooker