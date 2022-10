27:33

Se llama RAFA SARDINA y estoy seguro de que no tienes ni idea de quién es...Pues mira, es un español que vive en Los Ángeles, California, desde hace muchos años y que es productor, ingeniero, mezclador y mentor artístico de nombres como, por ejemplo - así de repente, como el que no quiere la cosa -, Stevie Wonder, Lady Gaga, Alejandro Sanz o Luis Miguel.

Rafa es uno de esos grandes artesanos de emociones que está DETRÁS DE LAS CANCIONES y casi nadie lo sabe. Pues mira tú por dónde, hoy está conmigo charlando en Parque Discográfico y es una verdadera pasada.