32:27

El inmenso mundo de personas, ideas, sueños, letras, melodías, instrumentos, pentagramas, cables, micros, mesas de sonido (últimamente ordenadores), compañías fonográficas (y seguro que me dejo algún concepto más en el tintero), que se mueven laten, viven y producen DETRÁS DE LAS CANCIONES, es sencillamente gigantesco, complejo e inabarcable…pues bien, si tienes interés en conocerlo - aunque sea someramente durante media horita de radio -, no te pierdas mi charla con JOSÉ LUIS GIL, uno de los “hit makers” (hacedores de éxitos) más importantes de la historia de la industria de la música en español. Responsable (siempre detrás de las canciones) de decenas de éxitos imperecederos…. Y como no me gusta ser spoiler, ya me callo y te invito a escuchar el paseo de este Discosaurio charlando libremente con José Luis, otro de los supervivientes del Parque Discográfico.