Siempre he dicho que la música es una sola, no hay que diferenciarla ni por géneros, calidad o preferencias, porque siempre te acompaña y siempre te puede sorprender, yo no era muy conocedor del FADO portugués hasta que mi amigo, productor y director de cine, cantante, artistazo en definitiva, me lo mostró de cerca en su Barrio Alto de Lisboa con la voz del grandísimo CARLOS DO CARMO, y caí rendido en sus redes desde hace años. Hoy estoy paseando por el Parque con Ivan recordando a Carlos y pasándolo en grande. Es por eso que lo quiero compartir con ustedes: FADO, Do Carmo, JazzinFado, Ivan Días, mi amigo el Tiger. Saudades muito lindas.