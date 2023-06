26:41

Hoy voy a dedicarle este Parque a una mujer que escribió y cantó un puñado de canciones geniales, algunas de las cuales forman parte de mis 100 temas favoritos de toda la vida. Y también porque ella es INOLVIDABLE….

Nos dejó hace exactamente 47 años. Se llamaba EVANGELINA SOBREDO y el mundo la conoció y la conoce aun como CECILIA…después de casi medio siglo y unas cuantas nuevas generaciones que han desfilado por las ondas y las plataformas, ¿hay alguien que no conozca y haya sido cautivado por la entrañable historia del RAMITO DE VIOLETAS? Pues no digo más que: recordar buenas canciones y volverlas a escuchar, comprobando que no han perdido ni una sola nota ni una sola palabra de su belleza y su fuerza original, es mucho más que grato; es maravilloso.